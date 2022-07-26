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المحكمة الاتحادية تنهي تكليف العزاوي كرئيس للوقف السني

Category: سیاسة

Date: 2022-07-26T13:07:09+0000
المحكمة الاتحادية تنهي تكليف العزاوي كرئيس للوقف السني

شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء، إنهاء تكليف رئيس الوقف السني عبد الخالق العزاوي من مهامه، كما اعتبرت إعفاء الرئيس السابق للوقف سعد حميد كمبش صحيحاً.

وذكرت المحكمة في قرارها الذي ورد لوكالة شفق نيوز، انها ردت "دعوى المدعي سعد حميد كمبش بخصوص طلب الغاء الفقرة 1 من الامر الديواني المرقم 450 في 6/3/2022 المتضمن إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهمات تسيير شؤون ديوان الوقف السني وكالة، واعتبار انهاء تكليفه صحيحا".

وأضافت "الحكم بعدم صحة ما جاء بالفقرة 2 من الامر الديواني 450 في 6/3/2022 المتضمن تكليف عبد الخالق مدحت مالك بمهمات منصب رئيس ديوان الوقف السني وكالة والغائها".

واعتبرت المحكمة "القرار الصادر من محكمة قضاء الموظفين في الدعوى المرقمة 819/م/2022 في 11/5/2022 رقم القرار 1176/2022 معدوما لصدوره خلافا لاختصاص المحكمة المذكورة انفا، كونه يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا استنادا لاحكام المادة 93/ ثالثا من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وختم بأن "الحكم صدر بالاتفاق باتا وملزما للسلطات والأشخاص كافة وافهم علنا".

وقرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 3/3/2022 إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان، كما قرر تكليف عبد الخالق مدحت العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني.

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