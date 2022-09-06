المحكمة الاتحادية تنفي استدعاء رئيس مفوضية الانتخابات بشأن حل البرلمان

شفق نيوز/ نفت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء، استدعاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات.

وذكر المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية في توضيح مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "لا صحة لما يتداول بخصوص استدعاء رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الى جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالدعوى المنظورة من قبلها والمتعلقة بطلب حل مجلس النواب".

وتداولت وسائل اعلام في وقت سابق اليوم الثلاثاء، خبراً بأن المحكمة الاتحادية العليا، استدعت رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات {جليل عدنان خلف} الى جلستها المقبلة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت تأجيل الحكم بدعوى حل البرلمان إلى يوم الأربعاء 7 أيلول الجاري.