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المحكمة الاتحادية تنظر بدستورية قانون الأمن الغذائي الاثنين المقبل

Category: سیاسة

Date: 2022-08-13T09:55:13+0000
المحكمة الاتحادية تنظر بدستورية قانون الأمن الغذائي الاثنين المقبل

شفق نيوز / تعقد المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بعد غد الاثنين، أول جلسة خاصة للنظر في دعوى بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في جلسته التي عقدت، يوم 8 حزيران الماضي، بحضور 273 نائباً وبرئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، على قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية) بالمجمل.

وذكرت المحكمة الاتحادية في جدول لمهامها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المحكمة ستعقد يوم الاثنين 15 آب 2022، جلسة خاصة للنظر بدعوى الطعن بدستورية بعض مواد قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأوضحت أن المدعي (باسم خزعل خشان) والمدعي عليه رئيس مجلس النواب (محمد الحلبوسي) إضافة لوظيفته".

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