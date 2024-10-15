المحكمة الاتحادية تنظر بالطعن المقدم في شرعية ادارة ومجلس محافظة كركوك

شفق نيوز/ أعلنت عضو مجلس محافظة كركوك شوخان حسيب، يوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) ستنظر غدا الأربعاء في الشكوى والطعن المقدم من قبل اعضاء مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في شرعية عقد جلسة تشكيل إدارة ومجلس المحافظة.

وقالت حسيب في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة ستنظر يوم غد الاربعاء بالشكوى والطعن المقدم من قبل اعضاء مجلس المحافظة من الديمقراطي الكوردستاني، واننا على يقين بان القضاء العراقي سيكون الفيصل وإحقاق الحق".

وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.

وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.