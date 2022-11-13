المحكمة الاتحادية تلغي قرار تعيين محمد صاحب الدراجي رئيسا لهيئة التصنيع الحربي

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب مصطفى سند، يوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) ألغت قرار مجلس الوزراء السابق القاضي بتعيين محمد صاحب الدراجي رئيسا لهيئة التصنيع الحربي.

جاء ذلك وفقا لتغريدة للنائب مصطفى سند من على منصات التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم.

وكان الدراجي وهو عضو في مجلس النواب العراقي عن محافظة بغداد قد شغل منذ شهر نيسان/أبريل العام 2021 منصب رئيس هيئة التصنيع الحربي.

وشغل أيضا منصب وزير الصناعة والمعادن بين عامي 2015 - 2016، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات بين عامي 2010 - 2014.

والدراجي حاصل على شهادة الماجستير بالهندسة المدنية العام 2001 من جامعة لندن "ساوث بانك" في المملكة المتحدة.