المحكمة الاتحادية تلغي الأمر الديواني الخاص بإعفاء رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية وكالة هدى سجاد، يوم الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية حكمت بإلغاء الأمر الديواني الخاص باعفائها من منصبها.

وقالت في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تم اليوم حكم المحكمة الاتحادية بالغاء الامر الديواني المرقم 469 الصادر من الحكومة السابقة والذي أعفانا من تكليفنا برئاسة هيئة الحماية الاجتماعية بدون اسباب شكرا للمحكمة الاتحادية على انصافنا".