المحكمة الاتحادية تلزم بحجب المواقع الاباحية والمخلة بالآداب والمسيئة للأديان والمعتقدات

شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الخميس، إلزام الجهات المعنية بحجب المواقع الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر المواد الاباحية والمخلة بالآداب و المسيئة للأديان والمعتقدات والاشخاص في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المحكمة بشأن قرارها في الدعاوى المقامة أمامها بشأن المحتوى "الفاحش".

وقالت المحكمة في بيانها اليوم، إنها "ألزمت كلاً من: وزارة الاتصالات، وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالاغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب".

ونوه البيان الى ان الحكم تضمن ايضا حجب "نشر المحتوى الهابط الخادش للحياء والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة وعلى الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة والسخرية من الأديان والمذاهب".

ووفقا للبيان فإن القرار شمل حجب "الترويج والنشر للفسق والفجور، والبغاء، والشذوذ الجنسي، والتعرض للآخرين والإساءة اليهم وذلك في قرارها بالعدد (325 وموحدتها 331/اتحادية /2023) في 13\3\2024 ).

وأشار البيان إلى أن قرار الحكم تضمن حجب لمواقع أخرى فيها إساءة واعتداء على آداب­ وقيم المجتمع العراقي.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت نهاية العام 2023، امراً ولائياً بحجب المواقع الإباحية في جمهورية العراق كافة.

وصدر الحكم بناءً على الطلب المقدم من قبل النائب في البرلمان العراقي باسم خزعل خشان المدعي في الدعوى المرقمة ( 325 / اتحادية /2023 ) المتضمنة طلبه بإصدار امراً ولائياً بحجب المواقع الإباحية لحين البت بالدعوى المذكورة .

وكانت وزيرة الاتصالات هيام الياسري قد وجهت نهاية العام 2022 بحجب المواقع الاباحية في العراق، ولاقى القرار ترحيبا من قبل الأوساط الشعبية، السياسية الإسلامية، والجهات الدينية.

وجاء القرار، بعد أيام من قرار لوزارة المواصلات في حكومة اقليم كوردستان بحظر المواقع "الإباحية".

وفي أيلول سبتمبر 2015، صوّت البرلمان العراقي لصالح قرار يلزم وزارة الإتصالات بحجب المواقع الإباحية الموجودة على شبكة الإنترنت، إلا أن القرار لم يتم تفعيله بشكل تام.

يشار إلى أن جميع المواقع الإلكترونية في العراق أصبحت مفتوحة بعد عام 2003، بعد أن كان نظام الرئيس الراحل صدام حسين قد حجب الكثير منها.