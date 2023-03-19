المحكمة الاتحادية تقرر الغاء تكليف علي المؤيد رئيسا للجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الأحد، بأن المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) قررت الغاء تكليف علي المؤيد رئيسا للجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات.

وجاء في قرار المحكمة انها قررت إلغاء كل ما ترتب من آثار على المخالفات المترتبة عن الأمر الديواني المرقم (22143) في 14\11\2022 المتضمن اعادة تكليف (علي حسين عبدالقادر المؤيد) لرئاسة الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات.

تتمة..