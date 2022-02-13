المحكمة الاتحادية تقرر استمرار برهم صالح رئيسا للجمهورية

شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الاحد، استمرار رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد.

واكدت المحكمة في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد لجمهورية العراق رغم انتهاء ولايته بانتهاء دورة مجلس النواب"، موضحة أن "القرار صدر بالاتفاق باتا وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام المادتين (۹۳/ثانية و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وكان رئيس الجمهورية المنتهي ولايته برهم صالح قدم بتاريخ (8 شباط الجاري) استفساراً إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن الفراغ الدستوري الحاصل بعد فشل مجلس النواب في اختيار رئيس جديد للعراق.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "مخاطبة صالح المحكمة الاتحادية بخصوص (الفراغ الدستوري)، جاءت بعد محاولات لتسلم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مهام رئاسة الجمهورية، بحجة هذا الفراغ، وانتهاء دور صالح، بعد الدخول بهذا الفراغ".

وأضاف أن "صالح أرسل هذا الاستفسار من أجل قطع الطريق أمام الحلبوسي لتسلم رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة بشكل مؤقت، إضافة الى منصبه الحالي رئاسة مجلس النواب العراقي".