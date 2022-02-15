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المحكمة الاتحادية تعقد جلسة خاصة عن تصدير إقليم كوردستان للنفط

Category: سیاسة

Date: 2022-02-15T09:19:37+0000
المحكمة الاتحادية تعقد جلسة خاصة عن تصدير إقليم كوردستان للنفط

شفق نيوز/ عقدت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الثلاثاء، جلسة خاصة عن تصدير إقليم كوردستان للنفط.

وذكر بيان مقتضب لإعلام القضاء ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحكمة بدأت جلسة البت بالقضية (59 اتحادية) الخاصة بتصدير النفط في إقليم كوردستان خارج موافقة الحكومة الاتحادية".

يشار الى أن وزير النفط الاتحادي اقام دعوى على وزير الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان وطلب الاستيضاح من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء اقليم كوردستان.

وطلب وزير النفط الاتحادي الحكم بتنفيذ وتطبيق ما جاء باحكام الدستور والقوانين ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم الى وزارة النفط الاتحادية.

كما أقام عضو مجلس محافظة البصرة علي شداد فارس دعوى على رئيس حكومة اقليم كوردستان ورئيس مجلس برلمان الاقليم وطلب الطعن بقانون النفط والغاز لإقليم كوردستان وأيضا الطعن بقرار حكومة الاقليم بخصوص التعاقد مع الشركات الاجنبية

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