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المحكمة الاتحادية تعقد جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري

Category: سیاسة

Date: 2022-02-13T07:34:40+0000
المحكمة الاتحادية تعقد جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري

شفق نيوز/ عقدت قبل قليل؛ المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المحكمة افتتحت جلستها اليوم الأحد، وسط منع دخول وسائل الإعلام إلى قاعة الجلسة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في (6 شباط الجاري) أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وذكرت المحكمة في قرارها الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان النواب علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد، طالبوا بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية إعلانه قائمة بأسماء المرشحين لشغل منصب رئيس جمهورية العراق، ومن بينهم هوشيار زيباري.

واشارت الى ان النواب قدموا للمحكمة دعوى وجدوا فيها أن إجراءات مجلس النواب فيما يخص قبول المرشح هوشيار زيباري "تخالف أحكام الدستور وتمثل خرقاً جسيماً للنصوص الواردة فيه، كون المومأ إليه لا تنطبق عليه الشروط".

وبينت ان النواب طالبوا بإيقاف إجراءات ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية لحين البت بالدعوى المتعلقة به، مشيرة إلى انها اصدرت أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات ترشيح زيباري للرئاسة.

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