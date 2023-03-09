المحكمة الاتحادية تصدر توضيحاً بشأن الحقوق التقاعدية لـ"فدائيو صدام"

شفق نيوز/ أوضحت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الخميس، أن الذين تم نقلهم من دوائرهم قسرا إلى جهاز "فدائيو صدام"، وتمت إعادتهم فيما بعد الى دوائرهم هم من يستحقون الراتب التقاعدي.

وردا على كتاب هيئة المساءلة والعدالة الذي بموجه "يمنـع فـدائيو صـدام المتطـوعين مـن أيـة حقـوق تقاعديـة"، حيث أوضحت المحكمة اليوم، "أمـا مـن تـم نقلهـم قسـرأ سـواء كـانـوا مـن المـدنيين أو العسكريين الى الجهـاز المذكور آنفـا وتـمت اعـادتهم الـى دوائرهم فـإنهم يستحقون راتبهم التقاعـدي عـن خـدمتهم خـارج فـدائيو صـدام ولا تحتسـب خـدمتهم ضـمن الجهـاز المـذكور خدمـة تقاعديـة".

وقالت المحكمة الاتحادية في توضيحا المذيل بتوقيع رئيسها بأنها "توصلت مـن خـلال تحقيقاتهـا أن قسـم مـنهم أستشـهد (أي فدائيي صدام) أثنـاء تحريـر الـعـراق مـن عصـابات داعـش الارهابيـة اسـتجابة لنـداء المرجعيـة ممـا يقتضـي مراعـاة ذلـك عند نظر حقوق الشهداء المذكورين".

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت أمس منح الحقوق التقاعدية لمنتسبي "فدائيي صدام" عن خدمتهم العسكرية او المدنية خارج الفدائيين.