المحكمة الاتحادية تسجل أول دعوى للطعن بصحة تكليف الزيدي (فيديو)

سجّلت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء، أول دعوى للطعن بصحة تكليف المرشح لمنصب رئيس الوزراء علي الزيدي، قدّمها النائب السابق رائد المالكي بصفته "مواطناً وسياسياً مستقلاً".

وقال المالكي في مقطع فيديو له من أمام مقر المحكمة، اليوم، إن الدعوى تستند إلى أربعة أسباب، هي: "عدم توافر بعض شروط الترشيح"، و"وجود مانع دستوري وقانوني يتعلق بتضارب المصالح"، و"خلل في إجراءات الترشيح بعدم تقديم المرشح من كتلة نيابية وإنما من تحالف سياسي وبتوقيع قيادات سياسية"، و"عدم استناد الترشيح إلى إرادة الناخب يؤدي إلى العزوف عن الانتخابات وفسح المجال أمام التدخل الخارجي وقد حصل فعلياً".

وأضاف أن "خطورة موقع رئيس مجلس الوزراء تتطلب أن يُدار بعقلية رجل دولة مارس العمل السياسي والإداري وليس بعقلية تاجر"، مؤكداً أن "الدستور اشترط الخبرة السياسية وليس العلاقات".

يشار إلى أن رئيس الجمهورية العراقي نزار آميدي كلف يوم الإثنين 27 نيسان 2026، رجل الأعمال علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك بعد ترشيح الزيدي من قبل الإطار التنسيقي، خلفاً لمحمد شياع السوداني.