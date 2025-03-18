المحكمة الاتحادية ترفض طعن محافظ نينوى بقرارات مجلس المحافظة (وثائق)

شفق نيوز/ رفضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الثلاثاء، الدعوى المقدمة من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ضد رئيس مجلس المحافظة، والمتعلقة بقرارات إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية.

جاء ذلك بحسب بيان نشره إعلام مجلس المحافظة وورد لوكالة شفق نيوز، كما أرفق معه نص الحكم الصادر من المحكمة.

وأوضح البيان، ان "المحكمة قضت بعدم وجود أي إخلال بصحة قرارات مجلس محافظة نينوى المرقمة من 20 إلى 21، في الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 2/7/2024، مما أدى إلى رد الطعن المقدم من المحافظ".

وأشار إلى أنه "وبذلك تكون هذه القرارات قد حصلت على المصادقة من (محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا، المحكمة الاتحادية العليا) وبقي تنفيذها من قبل المحافظ".

وسبق وأن كشف مصدر مسؤول في محافظة نينوى، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل بإعفاء رؤساء الوحدات الإدارية الذين صوت على إقالتهم مجلس محافظة نينوى في جلسة أثارت الجدل قبل أشهر.

وقال المصدر المسؤول للوكالة، إن "الدخيل أصدر أمراً بإعفاء رؤساء الوحدات الإدارية في أقضية مخمور، والحمدانية، والبعاج، والحضر، ونواحي تل عبطة، وحمام العليل، والعياضية، والقيارة، وبعشيقة، والنمرود، وبرطلة، والشمال، وزمار، ووانة"، منوهاً إلى أن "أمر الإعفاء جاء تنفيذاً لقرار المحكمة الإدارية الذي صدر بهذا الخصوص".