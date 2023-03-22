المحكمة الاتحادية ترد طلب الأمر الولائي بايقاف صرف 400 مليار دينار الى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، طلب الأمر الولائي بايقاف صرف 400 مليار دينار من قبل وزارة المالية الى إقليم كوردستان المقدم من قبل النائب مصطفى سند.

وعزت المحكمة، رفض إصدار الأمر الولائي بهذا الشأن لسببين الأول: هو انتفاء صفة الإستعجال فيه، والثاني يكمن بأن البت فيه يعني الدخول بأصل الحق وإعطاء رأي مسبق بالدعوى.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا رفض طلب طالب إصدار الأمر الولائي مصطفى جبار سند، بحسب قرار المذيل بتوقيع رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود.