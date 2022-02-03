المحكمة الاتحادية ترد طعن الإطار التنسيقي بشأن الكتلة الأكبر نيابياً

شفق نيوز/ ردت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق يوم الخميس دعوى الإطار التنسيقي في طعنها بالكتلة الأكبر نيابياً.

وقال مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المقامة بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي والمكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة.

وكان النائبان عالية نصيف، و عطوان العطواني عن الإطار التنسيقي قد قدما مؤخراً دعوى طعن بالكتلة الأكبر خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الحالية التي عقدها رئيس السن.

وكان "الإطار التنسيقي" و"الكتلة الصدرية" قد تقدم كل واحد منهما بطلب إلى رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الأولى في 9 كانون الأول الماضي باعتباره "الكتلة البرلمانية الأكبر" التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.