المحكمة الاتحادية تردُّ دعوى ضد مسرور بارزاني بشأن إستقطاع نسبة من الرواتب

شفق نيوز/ ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، الدعوى المقامة ضد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بشأن استقطاع نسبة من الرواتب لمن يتقاضونها من الموظفين والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين في الإقليم.

وكان كل من: سروة عبد الواحد قادر عضو مجلس النواب العراقي، و شاسوار عبد الواحد قادررئيس حزب حراك الجيل الجديد إضافة لوظيفته، باسم خزعل خشان، عضو مجلس النواب، روناك عبد الواحد قادر، فيان عبد العزيز عبد الرحمن، وزيره احمد برايم رفعوا دعوى ضد رئيس وزراء الإقليم طلبوا بموجبها الحكم ببطلان والغاء قرار مجلس وزراء اقليم كردستان رقم (61) في 21/6/2020 المتضمن (استقطاع نسبة (21%) من المصاريف والاستحقاقات المالية للمنتسبين والمتقاعدين في الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، و رئاسات ومؤسسات الاقليم، والغاء الآثار التي ترتبت عليه ومنها حجز الاموال التي تم استقطاعها خلافاً للقوانين النافذة والدستور.

هذا وقد حُسمت الدعوى برد دعوى المدعين لعدم الاختصاص شكلاً وفقاً للصيغة المقامة بها الدعوى.