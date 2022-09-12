سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المحكمة الاتحادية ترد دعوى ضد محافظ بابل الجديد

Category: سیاسة

Date: 2022-09-12T09:52:34+0000
المحكمة الاتحادية ترد دعوى ضد محافظ بابل الجديد

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين، حكماً بشرعية قرار إعفاء محافظ بابل السابق حسن منديل من منصبه وتكليف بديلاً عنه.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية ردت دعوى الطعن التي تقدمها بها محافظ بابل السابق حسن منديل التي رفعها ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على خلفية إعفائه من منصبه كمحافظ وتعيين بديلاً عنه".

وأضاف أن "المحكمة أقرت بأحقية محافظ بابل الجديد علي وعد علاوي بمنصب المحافظ".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أصدر في وقت سابق أمراً بإعفاء محافظ بابل حسن منديل من منصبه، وتكليف علي وعد علاوي بديلاً عنه.

related

أعلى سلطة قضائية في العراق ترد دعوى ضد إقليم كوردستان تتعلق بدستورية كيانه

Date: 2022-08-04 09:59:32
أعلى سلطة قضائية في العراق ترد دعوى ضد إقليم كوردستان تتعلق بدستورية كيانه

المحكمة الاتحادية تحسم جدل المقاعد النيابية للايزيديين والصابئة

Date: 2019-12-28 10:37:13
المحكمة الاتحادية تحسم جدل المقاعد النيابية للايزيديين والصابئة

المحكمة الاتحادية تقطع الطريق على البرلمان العراقي بتشريع قانون يلغي مجالس المحافظات

Date: 2021-06-02 11:00:35
المحكمة الاتحادية تقطع الطريق على البرلمان العراقي بتشريع قانون يلغي مجالس المحافظات

المحكمة الاتحادية تحسم جدل "الكتلة الاكبر"

Date: 2019-12-22 11:23:01
المحكمة الاتحادية تحسم جدل "الكتلة الاكبر"

القوى السياسية تتوصل لاتفاق على مادتين في قانون المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-15 13:33:48
القوى السياسية تتوصل لاتفاق على مادتين في قانون المحكمة الاتحادية

المحكمة الاتحادية ترد دعوى الإطار وتثبت ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية

Date: 2022-03-24 09:31:32
المحكمة الاتحادية ترد دعوى الإطار وتثبت ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية

أعلى سلطة قضائية بالعراق تحدد موعداً للنطق بالحكم بخصوص دعوى الغاء الانتخابات

Date: 2021-12-22 09:15:49
أعلى سلطة قضائية بالعراق تحدد موعداً للنطق بالحكم بخصوص دعوى الغاء الانتخابات

مسؤول يدعو لوضع كوردستان تحت الوصاية الدولية: الفاتحة على العراق الاتحادي

Date: 2022-02-15 14:04:02
مسؤول يدعو لوضع كوردستان تحت الوصاية الدولية: الفاتحة على العراق الاتحادي