المحكمة الاتحادية ترد دعوى ضد السوداني بشأن رواتب موظفي كوردستان

شفق نيوز/ ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) يوم الثلاثاء، دعوى مقامة ضد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لإلزامه بصرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي اقليم كوردستان وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.

وجاء في قرار للمحكمة الاتحادية نشرته في موقعها الرسمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه "فيما يخص الدعوى المرقمة:227 / اتحادية / 2023، وموعدها اليوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023، والمقامة من قبل المدعي الأمين العام لحزب الأمة العراقية محمود حسين رضا العكيلي - إضافة لوظيفته، ضد المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء - اضافة لوظيفته".

واوضحت المحكمة ان "موضوع الدعوى هو طلب الحكم بصرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي إقليم كوردستان حسب ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 مع إلزام الحكومة الاتحادية بضرورة الالتزام بمواعيد تسديد الرواتب في مواعيدها المحددة أسوة ببقية موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظات العراقية".

وفيما يتعلق بحالة الدعوى أعلنت المحكمة أن "الدعوى حُسمت بإصدار القرار"، مبينة أن نتيجة الدعوى "حسمت بالرد لعدم وجود مصلحة للمدعي من إقامة الدعوى".