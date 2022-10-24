المحكمة الاتحادية ترد دعوى ضد الحلبوسي والشبلي  

شفق نيوز/ ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، دعوى قضائية مقامة من قبل النائبة عالية نصيف بحق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير النقل ناصر الشبلي.

وقال مصدر قضائي، لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة الاتحادية العليا حسمت، اليوم، قضية شهادة وزير النقل ناصر حسين الشبلي، مبيناً أن المحكمة ردت الدعوى المقامة من قبل النائبة عالية نصيف بحق رئيس مجلس النواب ووزير النقل إضافة لوظائفهم.

من جانبه أفاد اعلام وزارة النقل العراقية، في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، بأن المحكمة الدستورية العليا حسمت قضية شهادة الشبلي وردت الدعوى المقامة من قبل النائب عالية نصيف بحق رئيس مجلس النواب ووزير النقل إضافة لوظائفهم.