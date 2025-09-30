المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بتعيين سفراء جُدد للعراق

شفق نيوز - بغداد

ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية بالعراق)، يوم الثلاثاء، دعوى الطعن بدستورية تعيين سفراء جدد من قبل الحكومة الاتحادية، وفقا لما أعلن عن النائب حيدر السلامي.

وكانت المحكمة قد حددت اليوم الثلاثين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري موعداً للنظر في دعوى المطالبة بالحكم بعدم دستورية تعيين عدد من المرشحين بدرجة سفير تقدم بها 13 عضوا في مجلس النواب العراقي.

وذكر النائب السلامي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم رد الدعوى المقدمة بعدم دستورية التصويت على قائمة السفراء وذلك "لعدم وجود مصلحة".

وصوت البرلمان العراقي، خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء 26 آب/أغسطس الماضي، على قائمة "السفراء الجدد" المرسلة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك بعد جدل نيابي.

هذا ولم يتسلم أعضاء مجلس النواب السير الذاتية للمرشحين في قائمة السفراء، وفق نواب تحدثوا لوكالة شفق نيوز.