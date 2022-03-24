سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المحكمة الاتحادية ترد دعوى الإطار وتثبت ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-03-24T09:31:32+0000
المحكمة الاتحادية ترد دعوى الإطار وتثبت ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الخميس، دعوى النائب عن الاطار التنسيقي عالية نصيف ضد ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت نصيف قد رفعت دعوى ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب إضافة إلى وضيفتهما طلبت الحكم بعدم دستورية، وبطلان ترشيح المرشح ريبر أحمد بارزاني.

وأمس الأربعاء، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وائتلاف السيادة، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن النيابي"، فيما قدموا "ريبر احمد" مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية و"جعفر الصدر" لرئاسة الوزراء.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أعلن عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، ليدخل في تنافس بشكل رئيسي مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، الذي أثار ترشيحه خلافات بين الحزبين.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكوردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.

related

أعلى سلطة قضائية في العراق تقضي ببقاء سريان المادة (140) من الدستور

Date: 2019-07-30 12:17:19
أعلى سلطة قضائية في العراق تقضي ببقاء سريان المادة (140) من الدستور

الاتحادية لن تلغي النتائج.. واجتماع "مكاشفة" بين الإطار والكتلة الصدرية

Date: 2021-12-20 16:30:12
الاتحادية لن تلغي النتائج.. واجتماع "مكاشفة" بين الإطار والكتلة الصدرية

المحكمة الاتحادية تعقد جلسة تداولية بشأن ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية

Date: 2022-02-06 10:10:11
المحكمة الاتحادية تعقد جلسة تداولية بشأن ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية

الإطار التنسيقي يبحث الذهاب بأحد طريقين بعد قرار المحكمة الاتحادية

Date: 2022-01-25 11:58:21
الإطار التنسيقي يبحث الذهاب بأحد طريقين بعد قرار المحكمة الاتحادية

شفق نيوز تنشر التفاصيل الكاملة لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط اقليم كوردستان

Date: 2022-02-15 11:14:41
شفق نيوز تنشر التفاصيل الكاملة لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط اقليم كوردستان

المحكمة الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد قرار الكاظمي بتكليف الوائلي محافظا للنجف

Date: 2022-03-09 09:40:58
المحكمة الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد قرار الكاظمي بتكليف الوائلي محافظا للنجف

شفق نيوز تنشر قائمة بأسماء أعضاء البرلمان العراقي الجديد

Date: 2021-12-28 12:19:28
شفق نيوز تنشر قائمة بأسماء أعضاء البرلمان العراقي الجديد

المحكمة الاتحادية: ابطال دعوى الطعن بلجنة "أبو رغيف" ليس له تأثير على الحكم بعدم صحتها

Date: 2022-03-15 13:32:28
المحكمة الاتحادية: ابطال دعوى الطعن بلجنة "أبو رغيف" ليس له تأثير على الحكم بعدم صحتها