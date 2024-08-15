المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بخط الأساس للبحر الإقليمي العراقي

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب سعود الساعدي، اليوم الخميس، رد المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) دعوى طعن تقدم بها ضدخط الأساس للبحر الإقليمي العراقي.

وقال الساعدي على منصة "الفيس بوك"، إنه "بجلسة دون مرافعة المحكمة الاتحادية ترد دعوى طعننا بخط الأساس للبحر الإقليمي العراقي".

وأضاف أنه "بجلسة دون مرافعة أيضا المحكمة الإتحادية تحدد يوم 2024/8/18 للنظر بطعننا بمشروع ما يسمى أنبوب البصرة - حديثة".

وتابع الساعدي القول إنه "في كل الأحوال سنواصل إجراءاتنا الرقابية للحفاظ على الأموال والثروات والسيادة العراقية".

ولدى العراق خلافات مع دولة الكويت بشأن ترسيم خط الحدود البحرية حيث تتهم جهات داخل العراق شخصيات و الحكومات الاتحادية السابقة بمنح المياه الاقليمية للبلاد الى الجانب الكويتي، وهذا ما ينفيه المسؤولون العراقيون.

وخط الأساس البحري هو خط يقاس ابتداءً من البحر الإقليمية لبلد ما وتعد المياه التي خلفه مياه إقليمية للدولة الساحلية.

وخط الأساس عبارة عن خط مستقيم يصل بين رؤوس النقاط البارزة لشاطئ الدولة، بشرط ألاّ يبعد عن الاتجاه العام للشاطئ وأن تكون المياه التي خلفه متصلة بما فيه الكفاية باليابسة تلك الدولة.