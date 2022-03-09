المحكمة الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد قرار الكاظمي بتكليف الوائلي محافظا للنجف

شفق نيوز/ حكمت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، لصالح قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتكليفه المحافظ الجديد للنجف ماجد الوائلي خلفا للمستقيل لؤي الياسري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى ( 11 اتحادية) المقامة ضد قرار رئيس مجلس بتكليف محافظ النجف ماجد الوائلي.

وكان المحامي كرار ناصر جواد التميمي قد رفع دعوى ضد رئيس الحكومة الاتحادية إضافة إلى وظيفته للطعن بدستورية الأمر الديواني الصادر من مجلس الوزراء في تاريخ 13 من شهر كانون الثاني الماضي بتكليف ماجد عذاب الوائلي بمهام محافظ النجف.