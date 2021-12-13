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المحكمة الاتحادية ترجئ مجدداً البت بالطعن في نتائج الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-12-13T09:33:21+0000
المحكمة الاتحادية ترجئ مجدداً البت بالطعن في نتائج الانتخابات

شفق نيوز/ أرجأت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، يوم الاثنين، مجدداً البت بالطعن في نتائج الانتخابات العراقية المبكرة.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة امامها بشأن الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل زعيم تحالف الفتح الى يوم ٢٢ من الشهر الجاري.

والاسبوع الماضي، حددت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين (13 كانون الاول الجاري) موعداً للنظر بدعوى الغاء نتائج الانتخابات العراقية التي تقدم بها رئيس تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري.

ويؤكد العامري، أن تحالف الفتح سيلتزم بقرار المحكمة الاتحادية بشأن دعوى إلغاء نتائج الانتخابات، حتى لو تعرض تحالف "للظلم".

ويعيش العراق ازمة سياسية جديدة بعد اعلان مفوضية الانتخابات النتائج الاولية ومن ثم النهائية التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي، وسط اعتصامات شعبية ينفذها جمهور الاحزاب الخاسرة، والتي توجه اصابع الاتهام الى بلاسخارات بتنفيذ "مؤامرة" لتزوير النتائج.

 

 

 

 

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