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إرجاء النظر بالدعوى المقامة ضد مشعان الجبوري والأخير يرد على التهمة ويرفقها بوثائق

Category: سیاسة

Date: 2022-04-20T11:33:40+0000
إرجاء النظر بالدعوى المقامة ضد مشعان الجبوري والأخير يرد على التهمة ويرفقها بوثائق

شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأربعاء تأجيل النظر بالدعوى المقامة من قبل النائب السابق قتيبة الجبوري ضد عضو البرلمان مشعان الجبوري الى 9 أيار من شهر آيار المقبل، وفقا لمصدر قضائي في تصريحه لوكالة شفق نيوز.

ورفع السياسي قتيبة الجبوري دعوى قضائية على النائب مشعان الجبوري.

وبحسب مصدر قانوني لوكالة شفق نيوز، فإن المرافعة تعقد اليوم الأربعاء، بناء على دعوى من قتيبة الجبوري للطعن بعضوية مشعان الجبوري البرلمانية.

ولفت إلى أن أساس الدعوى استند على الطعن بصحة الشهادة الدراسية الخاصة بمشعان الجبوري.

وعلق النائب مشعان الجبوري في تغريدة على المواقع التواصل الاجتماعي على الدعوى المقامة ضده قائلا: نائب سابق اشتهر بالخيانة والفساد وكان متطوعًا في فدائيي صدام ينشر صورة كتاب مزور مفاده ان شهادتي الدراسية غير صحيحة.

وأوضح أنه سبق لمفوضية الانتخابات ان ردت شكوى سابقة منه مستنداً الى ذات الكتاب المزور وبعد ان تلقت كتابًا من وزارة الخارجية يؤكد انها تحققت من صحة وثيقتي الدراسية.

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