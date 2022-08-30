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المحكمة الاتحادية ترجيء جلسة النظر في طلب حل البرلمان العراقي لأشعار آخر

Category: سیاسة

Date: 2022-08-30T08:13:08+0000
المحكمة الاتحادية ترجيء جلسة النظر في طلب حل البرلمان العراقي لأشعار آخر

شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الثلاثاء، إرجاء عقد الجلسة المقررة للنظر في الدعوى القضائية لحلّ مجلس النواب إلى إشعار آخر.

وقال مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية لم تعقد جلسة للنظر بدعوى حل مجلس النواب بسبب العطلة والتطورات الأمنية قرب المنطقة الخضراء".

وأضاف أن "الجلسة ستعقد عند عودة الأمور الى طبيعتها من الناحية الامنية".

وكان المحكمة الاتحادية قد حددت يوم 30 من شهر آب الجاري موعداً للنظر بدعاوى التيار الصدري المقامة لحل البرلمان.

وكان نصار الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64/ثانياً من الدستور.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز العشرين من هذا الشهر، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، لكن المجلس رد على طلب الصدر بحل البرلمان، قائلاً: "إنه لا يمتلك هذه الصلاحية".

وفحوى الدعوى تتناول اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.

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