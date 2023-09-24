المحكمة الاتحادية تحكم بإنهاء عمل مجالس محافظات اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأحد، حكما يقضي بإنهاء عمل مجالس محافظات اقليم كوردستان العراق لإنتهاء دورتها الانتخابية.

وقالت المحكمة في بيان اليوم، إنها قررت الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون محافظات اقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 لمخالفتها لأحكام المواد (2 /اولاً/ب وجـ) و( 6 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 24 /9 /2023 .

وكانت سروة عبد الواحد رئيسة كتلة حراك الجيل الجديد قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها كسبت دعوى رفعتها لدى المحكمة الاتحادية بعدم تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم.

وقالت في تغريدة من على منصة موقع "إكس - تويتر سابقا، إنها كسبت الدعوى الأولى ضد تمديد عمر البرلمان، وهذه الدعوى الثانية التي تكسبها.