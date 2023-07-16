المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية "عبارة" في قرار اصدره صدام تخالف ثوابت الاسلام

شفق نيوز/ حكمت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الأحد، بعدم دستورية عبارة وردت في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم لمخالفتها ثوابت الاسلام.

وذكر اعلام المحكمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت يوم الاحد 16 /7 /2023 الدعوى بالعدد 95/اتحادية/2023 واصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية عبارة ( تملك الدار او الشقة السكنية التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده بأسم زوجته واولاده ) من البند ( 2 / أ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالعدد (1750) لسنة 1980 المعدل و التصدي لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 914 ) لسنة 1980 والحكم بعدم دستوريته".

وتابع البيان "على ان ينفذ ذلك اعتباراً من تاريخ صدوره في 16 / 7 / 2023حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات".