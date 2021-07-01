سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المحكمة الاتحادية تحسم قرارا يتعلق بقانون المفوضية وتشدد على إجراء الانتخابات بموعدها

Category: سیاسة

Date: 2021-07-01T14:20:21+0000
المحكمة الاتحادية تحسم قرارا يتعلق بقانون المفوضية وتشدد على إجراء الانتخابات بموعدها

شفق نيوز/ علقت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الخميس، على الانتخابات النيابية المقبلة بعد حسمها قرارا يتعلق بقانون المفوضية بالرقم 7/اتحادية/2020.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ فأن المحكمة ذكرت في متن القرار أن "نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية جميع السلطات الاتحادية من خلال توفير جميع الضمانات الدستورية والقانونية لها بما فيها التقيد بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات الوطنية وأن ذلك يمثل الركن الأساسي لنيل ثقة المواطن بالعملية الانتخابية".

وأضاف القرار ان "على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبما تتمتع به من استقلالية وحياد وبالتعاون مع السلطات الاتحادية العمل من أجل مشاركة الجميع في الانتخابات من خلال زيادة الوعي الانتخابي للمواطن واعتبار ذلك واجبا وطنيا لأجل ممارسة الشعب لحقوقه السياسية وفقا لما جاء في المادة 20 من الدستور".

وتابع القرار أن "إصلاح العملية السياسية في العراق وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة يتم من خلال مشاركة الجميع في الانتخابات ومنع استخدام المال السياسي بطرق غير مشروعة في الانتخابات ومنع استخدام كل الطرق غير المشروعة للتأثير على نتائجها من أجل ضمان مصداقية عالية ونزاهة واضحة للعملية الانتخابية وأن ذلك هو واجب السلطات الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

related

خلال الشهر الحالي.. المحكمة الاتحادية تنظر بقضية اعادة عمل مجالس المحافظات في العراق

Date: 2021-04-08 12:32:46
خلال الشهر الحالي.. المحكمة الاتحادية تنظر بقضية اعادة عمل مجالس المحافظات في العراق

التأجيل يلوح في الأفق.. المفوضية تدعو الكاظمي لإرجاء الانتخابات "المبكرة" إلى أيلول 2021

Date: 2020-12-01 12:08:41
التأجيل يلوح في الأفق.. المفوضية تدعو الكاظمي لإرجاء الانتخابات "المبكرة" إلى أيلول 2021

المحكمة تحسم جدل إحدى مواد قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف

Date: 2019-05-26 13:38:14
المحكمة تحسم جدل إحدى مواد قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف

مفوضية الانتخابات تلغي عقداً مع شركة فاحصة تبين أنها عراقية وليست بريطانية

Date: 2021-04-17 19:45:47
مفوضية الانتخابات تلغي عقداً مع شركة فاحصة تبين أنها عراقية وليست بريطانية

رئيس الجمهورية يصادق على أعضاء المحكمة الاتحادية

Date: 2021-04-10 13:38:08
رئيس الجمهورية يصادق على أعضاء المحكمة الاتحادية

تحذير برلماني: تأخير أموال المفوضية سيؤثر على موعد إجراء الانتخابات المبكرة

Date: 2020-12-03 13:01:24
تحذير برلماني: تأخير أموال المفوضية سيؤثر على موعد إجراء الانتخابات المبكرة

القانونية النيابية: الكتل السياسية لم تتفق على اقرار قانون المحكمة

Date: 2021-01-18 10:58:59
القانونية النيابية: الكتل السياسية لم تتفق على اقرار قانون المحكمة

وثائق.. مفوضية الانتخابات تنشر خارطة التحالفات الانتخابية "تحديث"

Date: 2021-04-30 14:01:53
وثائق.. مفوضية الانتخابات تنشر خارطة التحالفات الانتخابية "تحديث"