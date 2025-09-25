المحكمة الاتحادية تحدد نهاية الشهر موعداً للبت في قضية تعيين سفراء جدد للعراق

شفق نيوز - بغداد

حددت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري موعداً للنظر في دعوى المطالبة بالحكم بعدم دستورية تعيين عدد من المرشحين بدرجة سفير.

وقال النائب حيدر السلامي في منشور اطلعت عليه شفق نيوز، إن "المحكمة حددت الموعد للنظر في الدعوى التي قدمها نواب كتلة (إشراقة كانون) وعدد من أعضاء مجلس النواب".

وأوضح، أن "الدعوى تطالب بالحكم بعدم صحة وعدم دستورية الامر النيابي المرقم 76 لسنة 2025، الذي قضى بتعيين عدد من المرشحين من قبل مجلس الوزراء لدرجة سفير وإصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف تنفيذ الامر النيابي محل الطعن لحين حسم الدعوى لعدم إمكانية تدارك آثاره".

وصوت البرلمان العراقي، خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء (26 آب الجاري)، على قائمة "السفراء الجدد" المرسلة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك بعد جدل نيابي.

هذا ولم يتسلم أعضاء مجلس النواب السير الذاتية للمرشحين في قائمة السفراء، وفق نواب تحدثوا لوكالة شفق نيوز.