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المحكمة الاتحادية تحدد موعد النظر بدعوى ضد وزير في حكومة الكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2022-08-22T18:47:17+0000
المحكمة الاتحادية تحدد موعد النظر بدعوى ضد وزير في حكومة الكاظمي

شفق نيوز / حددت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بعد غد الأربعاء، موعداً لعقد الجلسة الثانية الخاصة بالنظر في دعوى مقامة ضد وزير النقل الحالي ناصر الشبلي، في حكومة مصطفى الكاظمي.

وذكرت المحكمة في بيان لها، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جلسة الأربعاء، ستشهد استكمال النظر في الدعوى المقامة من قبل أحد المديرين العموميين في وزارة النقل، للطعن بدستورية قرار مجلس النواب في منح الثقة وتعيين وزير النقل الحالي ناصر حسين بندر الشبلي".

وأوضحت أن هذه الدعوى تأتي "لكونه (الشبلي) غير حاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها وحسب ما تشترطه المادة ٧٧ / ثانيا من الدستور، مع المطالبة بإبطال وإلغاء الآثار المترتبة على هذا القرار كافة".

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