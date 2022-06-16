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المحكمة الاتحادية تحدد آلية استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة .. وثائق

Category: سیاسة

Date: 2022-06-16T10:37:50+0000
المحكمة الاتحادية تحدد آلية استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة .. وثائق

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الخميس، قرارها التفسيري بالعدد (122/ اتحادية / 2022) المتضمن تحديد آلية استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً لأحكام الدستور.

وأوضحت المحكمة في بيان اليوم، أنها قضت أن آلية استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة تكون بذات الآلية التي يتم فيها استجواب الوزراء استناداً لأحكام المادة (61 /ثامناً / هـ) من الدستور وبنتيجة الاستجواب يمتلك مجلس النواب صلاحية اعفائهم بالأغلبية المطلقة دون سحب الثقة عنهم.

وتعد كل من: مفوضية حقوق الإنسان، ومفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة، والبنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والإتصالات، ودواوين الأوقاف ومؤسسة الشهداء، والمحكمة الإتحادية العليا، والمحكمة الجنائية العراقية العليا، والهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب.

وتنشر وكالة شفق نيوز نص القرار الصادر عن المحكمة:

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