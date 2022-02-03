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المحكمة الاتحادية تحدد النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-03T10:32:08+0000
المحكمة الاتحادية تحدد النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ حددت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، الخميس، النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وخلصت المحكمة إلى قرار مفاده بأنه "ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي".

جاء القرار ردا على طلب تقدم به الرئيس الحالي برهم صالح لبيان الاغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.

ومن المقرر عقد جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل.

بالإمكان الإطلاع على نص القرار بالضغط هنا 

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