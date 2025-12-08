المحكمة الاتحادية تتسلم نتائج الانتخابات النهائية لغرض المصادقة عليها

شفق نيوز - بغداد

أرسلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بدورتها السادسة الى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) لغرض المصادقة عليها.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صوتي مقتضب عممته على وسائل الإعلام من بينها وكالة شفق نيوز.

وحسمت الهيئة القضائية للانتخابات في العراق، يوم أمس الأحد، جميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات والبالغ عددها 853 طعناً.

وتعيش الساحة السياسية في العراق، منذ أيام، حالة ترقب، لحسم مفوضية الانتخابات لآخر الطعون المقدمة بشأن نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وأجرت المفوضية الاقتراع العام والخاص يومي 9 و11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ضمن الدورة النيابية العراقية السادسة، في إطار العملية السياسية التي تشكلت عقب عام 2003، وحصدت القوائم الشيعية على 187 مقعداً، والقوائم السنية على 77 مقعداً، والقوائم الكوردية على 56 مقعداً.

وأعلنت المفوضية أن تحالف "الإعمار والتنمية" بزعامة محمد شياع السوداني سجل تقدماً كبيراً محققاً 1,317,346 صوتاً في 12 محافظة، يليه حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.