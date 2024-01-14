المحكمة الاتحادية تتسلم دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة البرلمان العراقي

شفق نيوز/ تسلمت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأحد، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي.

وأقام الدعوى كل من النائب يوسف الكلابي والنائب فالح الخزعلي.

وتضمنت الدعوى طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

وانتهت الجولة الأولى من التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد، أمس السبت، بتقدم مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً.

ولاحقاً، رفع مجلس النواب العراقي جلسة انتخاب بديل لمحمد الحلبوسي رئيس البرلمان الملغاة عضويته بأمر المحكمة الاتحادية، بعد مشاجرة بين النواب.