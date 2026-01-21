المحكمة الاتحادية تبت باعتراضات مرشحي رئاسة الجمهورية: تقبل 4 وتؤيد استبعاد 24

شفق نيوز– بغداد

بتت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأربعاء، باعتراضات مرشحي رئاسة الجمهورية، وقررت قبول 4 مرشحين واستبعاد 24 آخرين.

وقال اعلام القضاء العراقي في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة الاتحادية العليا بتت بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و20/1/2026 في ثمانية وعشرين اعتراضاً مقدماً أمامها ممن لم تظهر أسماؤهم في إعلان رئاسة مجلس النواب لقائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.

وأيدت المحكمة استبعاد أربعة وعشرين معترضاً، وقررت عدم صحة استبعاد (أربعة) منهم، وهم كل من خالد صديق عزيز محمد، وآزاد مجيد حسن، ورافع عبدالله حميد موسى، وسالم حواس علي.

وألزمت المحكمة مجلس النواب بإدراج أسمائهم ضمن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين توافرت فيهم شروط الترشيح.

وصدرت قرارات المحكمة بخصوص الاعتراضات المقدمة إليها بالاتفاق باتة وملزمة، ونُظرت بجلسة غير علنية.