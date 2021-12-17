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المحكمة الاتحادية بصدد إصدار قرار إجراء عد يدوي جديد لمحطات انتخابية

Category: سیاسة

Date: 2021-12-17T11:53:15+0000
المحكمة الاتحادية بصدد إصدار قرار إجراء عد يدوي جديد لمحطات انتخابية

شفق نيوز / أفاد مصدر مطلع، يوم الجمعة، بأن المحكمة الاتحادية قد تصدر قراراً يقضي بإعادة العد اليدوي لجميع المحطات الانتخابية في أربع محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "المحكمة الاتحادية قد تصدر قراراً يقضي بإعادة العد الشامل لجميع المراكز ومحطات الاقتراع لمحافظات بغداد وبابل وصلاح الدين ونينوى، كونها سجلت معدلات عالية للخروقات الانتخابية بحسب تقارير المراقبين الدوليين، فضلا عن مراقبي الكيانات السياسية والحزبية".

وأضاف أنه "اذا ما صدر ذلك القرار فإنه سيغير في نتائج انتخابات تلك المحافظات، وإن كان طفيفا".

وكان ذات المصدر، قد أكد لوكالة شفق نيوز، أن "المحكمة قد تمضي في إستصدارا قرارا يقضي بإعادة العد اليدوي الشامل لجميع المراكز الانتخابية لجميع المحافظات وبنسبة 20%.

وكانت المحكمة الاتحادية، قد أعلنت في جلستها المنعقدة الخميس الماضي عن تأجيل البت بنتائج الانتخابات لحين الانتهاء من دراسة جميع الطعون المقدمة للمحكمة.

يذكر أن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري كان قدم طعونا مشفوعة ببعض الوثائق التي تطعن بنزاهة الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية للنظر فيها، تبعه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الذي قدم جملة من الطعون الموثقة بالأدلة، بحسب ادعائه.

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