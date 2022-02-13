سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المحكمة الاتحادية العليا تقرر استبعاد هوشيار زيباري عن الترشح لرئاسة الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-13T10:18:23+0000
المحكمة الاتحادية العليا تقرر استبعاد هوشيار زيباري عن الترشح لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأحد، استبعاد هوشيار زيباري عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وجاء في نص قرار المحكمة بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هشیار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية المتخذ بتاريخ 31 / 1 / 2022، وإلغائه وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

كما قررت المحكمة تحميل المدعى عليه (زيباري) الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعين مبلغة مقداره مائة الف دينار، وصدر الحكم بالأكثرية باتا وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام المواد (۲۸ و ۹۳/ ثالثة و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4 و 5/ثانية) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون رقم (۲۰) لسنة ۲۰۲۱ وافهم علنا

وكانت المحكمة أصدرت الاحد (6 شباط الجاري)، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وقالت المحكمة في قرارها الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن النواب علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد، طالبوا بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية إعلانه قائمة بأسماء المرشحين لشغل منصب رئيس جمهورية العراق، ومن بينهم هوشيار زيباري.

واشارت الى ان النواب قدموا للمحكمة دعوى وجدوا فيها أن إجراءات مجلس النواب فيما يخص قبول المرشح هوشيار زيباري "تخالف أحكام الدستور وتمثل خرقاً جسيماً للنصوص الواردة فيه، كون المومأ إليه لا تنطبق عليه الشروط".

وبينت ان النواب طالبوا بإيقاف إجراءات ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية لحين البت بالدعوى المتعلقة به، مشيرة إلى انها اصدرت أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات ترشيح زيباري للرئاسة.

related

زيباري يعطي "ضمانة كاملة" للإطار بشأن الحشد ويطمئن "اليكتي": شراكتنا ستبقى

Date: 2022-02-04 19:33:33
زيباري يعطي "ضمانة كاملة" للإطار بشأن الحشد ويطمئن "اليكتي": شراكتنا ستبقى

الاتحادية تحدد موعد مرافعة الدعوى ضد قبول زيباري لرئاسة الجمهورية

Date: 2022-02-09 16:04:34
الاتحادية تحدد موعد مرافعة الدعوى ضد قبول زيباري لرئاسة الجمهورية

قيادي كوردي يدعو لإيقاف "المذبحة" ويكشف تحذيراً صارماً من بومبيو للعراق

Date: 2020-09-24 18:03:13
قيادي كوردي يدعو لإيقاف "المذبحة" ويكشف تحذيراً صارماً من بومبيو للعراق

وفد كوردي برئاسة زيباري في بغداد "لتهدئة الاوضاع"

Date: 2021-11-04 11:14:51
وفد كوردي برئاسة زيباري في بغداد "لتهدئة الاوضاع"

هوشيار زيباري: العراق يمر بأخطر أزمة منذ 2003 وأمامنا عشرة أيام حاسمة قبل الفوضى

Date: 2021-11-16 08:09:30
هوشيار زيباري: العراق يمر بأخطر أزمة منذ 2003 وأمامنا عشرة أيام حاسمة قبل الفوضى

لحسم منصب الرئيس.. وفد الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

Date: 2022-01-24 11:38:05
لحسم منصب الرئيس.. وفد الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

الديمقراطي يتمسك بزيباري: مرشحنا الوحيد ولا يوجد بديل

Date: 2022-02-09 19:50:18
الديمقراطي يتمسك بزيباري: مرشحنا الوحيد ولا يوجد بديل

فائق الشيخ علي لبرهم صالح: إيران تكذب عليك فالفوز محسوم لزيباري

Date: 2022-02-02 06:05:57
فائق الشيخ علي لبرهم صالح: إيران تكذب عليك فالفوز محسوم لزيباري