"المحافظة دائرة واحدة".. اجتماع لحسم خلافات قانون انتخابات مجالس المحافظات غداً

شفق نيوز/ أوضحت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم النيابية، يوم الأحد، المحافظات المشمولة بانتخابات مجالس المحافظات، مبينة بعض النقاط الخلافية في القانون والتي سيتم الاتفاق عليها يوم غدٍ داخل قبة مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة، النائب شيروان الدوبرداني، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون انتخابات مجالس المحافظات، يشمل المحافظات غير المنتظمة في إقليم، أي 15 محافظة من نينوى إلى البصرة، أما إقليم كوردستان فإن وضعه خاص حسب الدستور العراقي، حيث أن مجالس المحافظات مرتبطة بحكومة وبرلمان إقليم كوردستان".

وأضاف الدوبرداني، أنه "حسب الاتفاق السياسي، تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، بالاعتماد على قانون سانت ليغو، ولحد هذه اللحظة هناك خلاف ما بين 1.9 و1.7، إضافة إلى بعض الأمور الأخرى، منها العد والفرز يكون داخل المحطة إلكترونياً ويدوياً، وفي حال عدم المطابقة تتجه المحطة إلى مكان آخر مركزي ليكون العد والفرز فيه".

وتابع، "أما شروط المرشح من العمر وغيره، فسوف تكون هناك شروطاً ثابتة، فمنهم من يطالب بـ25 سنة، وبـ28 سنة، وبـ30 سنة، وهذا سوف يكون النقاش فيه داخل قبة مجلس النواب".

وفيما يتعلق بالتحصيل الدراسي، أشار النائب إلى أن "القانون تم تعديله في الدورة الرابعة لمن يحمل شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، ولحد اليوم لم يصلنا القانون، ولدى لجنة الأقاليم اجتماعاً غداً في الساعة العاشرة صباحاً مع اللجنة القانونية لغرض الاتفاق على الصيغة والقراءة الأولى".

وعن موعد الانتخابات أكد الدوبرداني، أن "هذا القرار يعتمد على المفوضية والحكومة، حيث أن مجلس النواب عمله تشريع القانون، أما تحديد الموعد فهو من اختصاص الحكومة والمفوضية، لان هناك جوانب كثيرة، (أمنية، لوجستية، فنية، تخصيص مبالغ، وبعض الاستثناءات) لإجراء الانتخابات في موعدها المبدئي 23/10".