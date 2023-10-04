"المحاصصة" تشطر قائمة سفراء العراق بين مرشحيّ الأحزاب والدبلوماسيين

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي، يوم الأربعاء، أن اختيار سفراء العراق يتم بالمناصفة بين وزارة الخارجية والأحزاب السياسية، معرباً عن مخاوفه من تنصيب أشخاص غير مهنيين على حساب ذوي الاختصاص.

وقال السلامي لوكالة شفق نيوز، إن "اختيار السفراء لم يحسم بعدُ بسبب المحاصصة الحزبية التي جعلت ترشيحهم مناصفة بين وزارة الخارجية والأحزاب السياسية والمكونات"، واصفا هذا الأمر بأنه "بعيد جداً عن المهنية".

وأضاف أن "لجنة العلاقات الخارجية النيابية ناقشت ملف السفراء، وعملت على أن يكون نصف القائمة من الموظفين الدبلوماسيين المهنيين في وزارة الخارجية، على اعتبار أن العدد الإجمالي للمرشحين 70 مرشحاً لمنصب سفير، و 35 مرشحاً للوزارة و35 مرشحاً للاحزاب والكتل السياسية".

وأشار السلامي إلى أن "المشكلة التي نواجهها هي أن قائمة مرشحيّ الأحزاب والكتل السياسية قد تمضي وفق المحاصصة الحزبية على حساب الأشخاص المهنيين في وزارة الخارجية".