المجهول يلف مصير تسوركوف.. الاطار يدخل على خط المفاوضات: ترقبوا

شفق نيوز/ كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، يوم الاثنين، عن مساع حكومية من أجل الإفراج عن الإسرائيلية المختطفة في العراق إليزابيث تسوركوف.

وقال عضو الاطار، عدي عبد الهادي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مساع حكومية من اجل الإفراج عن تسوركوف، لكن لغاية الان لم يطلق سراحها ومصيرها ما زال مجهول".

وأضاف عبد الهادي، أن "هناك مفاوضات ما بين أطراف حكومية وجهات أخرى من أجل السعي لإطلاق سراح الإسرائيلية المختطفة في العراق إليزابيث تسوركوف".

وأشار إلى أن "هذه المفاوضات إيجابية، خاصة ان الحكومة هي متبنيه لهذا القضية ومتعهدة بالإفراج عن تسوركوف"، مرححاً أن تكون هناك نتائج مرضية "لكل الأطراف المتداخلة بهذا الملف".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن نقاشات مستمرة تجري بشأن قضية الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف، المحتجزة لدى جماعة مسلحة في العراق، لكنها نفت وجود أي صفقة تبادل تشمل الإفراج عن معتقلين إيرانيين.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، في رد مكتوب وجه إلى الوكالة: "رغم أن المناقشات تبقى دائماً جارية، فإن التقارير بشأن صفقة التبادل هذه غير صحيحة على الإطلاق".

وجاء التصريح الأميركي رداً على سؤال من وكالة شفق نيوز حول تقارير تحدثت عن مفاوضات غير مباشرة تجري عبر وسطاء، تهدف إلى الإفراج عن تسوركوف مقابل إطلاق سراح عناصر إيرانية معتقلة، من بينهم متهمون بقتل أميركيين.

وكانت تقارير إعلامية غربية قد تحدثت عن صفقة محتملة تشمل إطلاق سراح تسوركوف، التي اختُطفت في بغداد قبل أكثر من عام، مقابل الإفراج عن عضو في الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى ستة معتقلين آخرين.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز عن تطورات جديدة في ملف تسوركوف، موضحاً أن المفاوضات انتقلت إلى مرحلة جديدة بعد أن وجّه رئيس الوزراء العراقي بعدم تدخل أي جهة حكومية رسمية في الملف.

وأشار المصدر إلى أن من بين أبرز الأسماء المطروحة في المفاوضات مقابل اطلاق سراح تسوركوف هو عماد أمهز، أحد عناصر حزب الله اللبناني، الذي كان قد اعتقل في عملية خاصة نفذتها وحدة إسرائيلية، إلى جانب خمسة آخرين، بينهم اثنان من الجنسية الإيرانية.

وبحسب المصدر، فإن المفاوضات بدأت بين مسؤولين أميركيين وممثلين عن الجهة الخاطفة عبر وسطاء عراقيين، وشملت في البداية مطالب مالية كفدية، غير أن الجانب الأميركي رفض دفع أي مبالغ، لتتحول المحادثات لاحقاً إلى محاولات لتبادل السجناء.

وتشير المعلومات إلى أن وسطاء عرب دخلوا على خط المفاوضات مؤخراً، سعياً للوصول إلى تفاهم نهائي.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قد أكدت في تقرير لها أن مفاوضات إطلاق سراح تسوركوف شهدت تقدماً ملموساً خلال الأسابيع الأخيرة، مضيفة أن الصفقة المطروحة تتضمن الإفراج عنها مقابل إطلاق سراح معتقل إيراني محتجز في العراق، إلى جانب ستة آخرين، في إطار تفاهم غير معلن بين واشنطن وبغداد.

يُذكر أن إليزابيث تسوركوف، باحثة في جامعة ستانفورد، اختفت في العراق خلال مارس/آذار 2023 أثناء إجراء أبحاث ميدانية، ويُعتقد أنها محتجزة لدى فصيل مسلح مقرب، وتقول إسرائيل إن تسوركوف دخلت العراق بجواز سفر روسي.