المجمع الفقهي لأهل السنة بالعراق يكشف حقيقة إصداره فتوى للخروح على "ولي الأمر"

شفق نيوز/ نفى المجمع الفقهي لأهل السنة والجماعة في العراق يوم الاربعاء أن يكون قد أصدر فتوى تبيح الخروج على "ولي الأمر" اي الحاكم في البلاد المتمثل برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المجمع في تصريح رسمي نشره اليوم ان مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت بياناً مزوراً عن يحمل رقم (98) بشأن الخروج على ولي الأمر، فهذا بيان مكذوب ملفق عن المجمع الفقهي العراقي، من حيث الشكل والمحتوى".

واوضح انه "من حيث التلفيق في المحتوى فالمجمع الفقهي العراقي يترفع عن هذه اللغة التي كتب بها والتي تتنافى مع لغته الشرعية والوطنية، وهو ينظر إلى أبناء شعبنا نظرة واحدة تحت هويته العراقية الجامعة بعيداً عن التسميات الطائفية المفرقة والممزقة، وهو يترفع عن مثل هذا الخطاب التحريضي الذي ينم عن سوء نية وطوية، فالعراق جسد واحد بأرضه وشعبه".

واشار المجمع الى ان "موقف المجمع من تأييد الحكومة العراقية واحترام التظاهرات السلمية معروف ومعلن".

وأعلن انه "يحتفظ بحقه القانوني في ملاحقة المزورين ومقاضاتهم أمام المحاكم المختصة."