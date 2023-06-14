المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش ملف الحركات الدينية المتطرفة والحرائق المتعمدة

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلالها مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأشار السوداني إلى الذكرى التاسعة لفتوى الجهاد وتأسيس الحشد الشعبي، مشيداً بدوره في "التصدي لخطر الإرهاب، والتضحيات التي قدموها من أجل وحدة العراق".

واستعرض وبإيجاز، زيارته الأخيرة إلى جمهورية مصر العربية، وأبعادها في المجالات الأمنية والاقتصادية، وما تحقق من نتائج تصبّ في مصلحة العراق وشعبه، كما بارك للحضور التصويت على قانون الموازنة الثلاثية، مشدداً على مسؤولي الأجهزة الأمنية كافة، بضرورة استثمار الموازنة بالشكل الأمثل والتعامل بحرص ودقة مع مفرداتها، بما لا يُسبب هدراً أو ضياعاً في المال العام.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها ما يتعلق بتوحيد الجهد الحكومي لإدارة الأزمات والكوارث، حيث تم إقرار التوصيات المقدمة من مركز العمليات الوطني بهذا الصدد.

كما جرت مناقشة ملف الحركات الدينية المتطرفة وآثارها على المجتمع وسبل التصدي لها، وقد اتخذ التوصيات اللازمة بشأن ذلك.

وتداول المجلس أيضاً في ملف أعمال التخريب والحرائق المقصودة منها وغير المقصودة، التي تشهدها بعض المباني الحكومية، وجرى التأكيد على ضرورة تعزيز الإجراءات الاحترازية لتأمين المنشآت الحكومية، والعمل على حماية البنى التحتية.