المجلس الوزاري للأمن الوطني: الحديث عن تنفيذ هجمات من الأراضي العراقية ذرائع كاذبة

شفق نيوز/ قال المجلس الوزاري للأمن العراقي، مساء الأربعاء، إن ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لتنفيذ هجمات أو ردود على الاعتداءات، ما هي إلّا ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبرراً للاعتداء على البلد وسيادته وحرمة أراضيه.

جاء ذلك، خلال رئاسة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، الذي جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد الاجتماع مناقشة البرنامج الحكومي، في ما يتعلق بالملف الأمني، ومراجعة إنجازات الوزارات والدوائر الأمنية كافة، بعد مرور عامين على عمر الحكومة، وسبل تعزيز نقاط القوة والمعالجة الفورية للتحديات، مع استمرار عملية المتابعة للعمل الأمني والاستخباري ضمن توحيد الجهود في هذا الإطار، بما يحقق الأهداف المرسومة.

وجدد المجلس الوزاري للأمن الوطني، موقف العراق الثابت بدعم نضال الشعبين الفلسطيني واللبناني، واستنكار جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقّهما.

وشدد المجلس على أن مصالح العراق العليا تحتم العمل على إبعاد أراضيه وأجوائه عن آلة الحرب التي يحاول الكيان الصهيوني توسيعها، انطلاقاً من سياساته العدوانية ضد بلدان وشعوب المنطقة.