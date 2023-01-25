المجلس الوزاري الأمني: العراق مستعد لمواجهة التهديدات والتحديات لتحقيق مصلحة الفرد واستقرار الأمن الوطني

شفق نيوز/ أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، استعداده لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة، وضرورة العمل على تحقيق مصلحة الفرد واستقرار الأمن.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لبحث آخر المستجدات وأهم التحديات.

وشدد السوداني على أهمية متابعة تحركات عصابات داعش الإرهابية ومنع محاولاتها الرامية الى إيجاد ثغرات في المدن والقرى الآمنة، حاثاً على "خلق روح المباغتة لدى القوات الأمنية على المستوى الأمني والاستخباري".

وأكد المجلس على الاستعداد لمواجهة التهديدات والتحديات في المرحلة المقبلة وضرورة العمل على تحقيق مصلحة الفرد العراقي واستقرار الأمن الوطني.

وشدد الاجتماع على ضرورة تحديد التفاهمات والعلاقات الدولية على أساس المصلحة الوطنية والاستقرار الأمني الوطني.

وشهد الاجتماع مناقشة تعزيز تأمين الحدود العراقية السورية، فضلاً عن مواضيع أخرى مدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوجيهات المناسبة بصددها.