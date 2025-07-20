المجلس العربي في كركوك رافضاً قرار إلغاء "الحبر البنفسجي": يضر بنزاهة الانتخابات

شفق نيوز- كركوك

أعرب المجلس العربي في كركوك، مساء اليوم الأحد، عن رفضه واستغرابه من القرار الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والقاضي بإلغاء استخدام الحبر الانتخابي في الانتخابات المقبلة.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قرار إلغاء الحبر الانتخابي يعد إجراءً غير شفاف ويثير مخاوف حقيقية من إمكانية التلاعب بإرادة الناخبين، لا سيما في كركوك، التي شهدت خلال الدورات الانتخابية الماضية تكراراً واضحاً للخروقات والشكاوى بشأن التلاعب بنتائج الانتخابات".

وأضاف أن "المجلس العربي يشعر بخيبة أمل كبيرة من هذا القرار"، داعياً مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات إلى "العدول عنه حفاظاً على الثقة المتبقية بالعملية الانتخابية، وضمان نزاهتها، وتعزيز الشفافية في يوم الاقتراع، لا سيما في محافظة كركوك".

كما طالب المجلس، بحسب البيان، المفوضية بـ"الالتزام بتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بتدقيق سجلات الناخبين قبل موعد الانتخابات المقبلة"، مبدياً استغرابه مما وصفه بـ"التسويف المتعمد لهذا الملف، الذي يشكل ضرراً بالغاً بالمكون العربي في المحافظة، بسبب استمرار إضافة أعداد كبيرة من الناخبين الكرد إلى سجلات الناخبين، مما ينذر بإحداث تغيير ديموغرافي خطير قد يؤثر على السلم الأهلي والتوازن المجتمعي في كركوك".

وختم المجلس العربي، بالتأكيد على رفضه لأي إجراء من شأنه أن يضعف نزاهة الانتخابات أو يزيد من الشكوك المحيطة بها، مشدداً على أن العودة لاستخدام الحبر الانتخابي يمثل خطوة ضرورية للحفاظ على مصداقية الانتخابات وثقة الناخبين في نتائجها.

وفي وقت سابق من اليوم، عبرت جبهة تركمان العراق الموحدة، عن رفضها لإلغاء الحبر المستخدم في يوم الاقتراع بالانتخابات، بسبب ما قالت انه سيساعد على "التزوير"، مطالبة باستثناء محافظة كركوك من هذا الإجراء.

وكانت مفوضية الانتخابات، قررت اليوم الأحد، إلغاء حبر الاقتراع، الذي يستخدم في الانتخابات، وعللت قرارها بان البطاقات البايومترية أمنية جداً، وتمنع تكرار عملية التصويت.