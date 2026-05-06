المجلس السياسي "السني" يؤكد حضوره لجلسة التصويت على حكومة الزيدي

شفق نيوز- بغداد

أكد المجلس السياسي الوطني "السني"، مساء اليوم الأربعاء، عزمه لحضور جلسة البرلمان للتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، والمقرر إقامتها الأسبوع المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المجلس السياسي الوطني، عقد مساء اليوم، اجتماعاً في مقر ثابت العباسي في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، وقادة الأحزاب والتحالفات المشكّلة للمجلس".

ولفت البيان إلى أن "المجتمعين بحثوا مستجدات العملية السياسية، حيث ناقشوا أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد، وأكدوا أهمية توحيد الجهود لمواجهتها بما يعزز الاستقرار ويدعم مسار الدولة".

وأكد المجلس، بحسب البيان على "استكمال التفاهمات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة، واستكمال الاستعدادات اللازمة للمضي قدماً في هذا الاستحقاق الوطني ضمن أطر التوافق والمسؤولية، مع جاهزيتهم لحضور جلسة التصويت على الحكومة حال دعوة رئيس مجلس النواب لعقدها".

وأوضح البيان أن "المجتمعين ناقشوا ملامح المنهاج الحكومي، وقدموا ورقة متكاملة تضمنت رؤيتهم ومقترحاتهم، بهدف دعم برنامج حكومي يلبي تطلعات المواطنين، مع تضمين النقاط التي تخص محافظاتهم ضمن ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الحكومي".

يشار إلى أن عدد الوزارات في الحكومة المقبلة سيبلغ 22 حقيبة، موزعة بواقع 12 وزارة لقوى الإطار التنسيقي، و6 وزارات للكتل السنية، و4 وزارات للأحزاب الكوردية.

وكان مجلس النواب، أعلن ان جلسة التصويت على البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية، ستعقد الأسبوع المقبل، بعد تسلم البرنامج الحكومي يوم غد الخميس.