المجلس السياسي "السني": نرفض التدخل في استحقاقاتنا الوزارية

شفق نيوز- بغداد

أعلن المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السياسية "السنية"، اليوم الأحد، رفضه أي تدخل من أطراف أو شخصيات سياسية خارج المكوّن في ملف استحقاقاته الوزارية، بالتزامن مع استمرار الحراك السياسي لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،، إنه عقد، مساء اليوم، اجتماعاً في بغداد بمقر زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، بحضور زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي وقادة الأحزاب والتحالفات المشكلة له، لبحث مستجدات تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش بنود الاتفاق السياسي وآليات تنفيذها بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية والتوازنات الوطنية، إلى جانب بحث سبل دعم الحكومة المقبلة وتعزيز الاستقرار السياسي.

وأشار المجلس إلى أنه أرسل أسماء مرشحيه للحقائب الوزارية إلى رئيس الوزراء المكلف، ضمن إطار التفاهمات السياسية الجارية.

وأكد المجتمعون "رفضهم القاطع لأي تدخل من شخصيات سياسية أو أطراف من خارج المكوّن في الاستحقاقات الوزارية الخاصة به"، مشددين على التمسك بحقهم في إدارة شؤونهم الداخلية وفق التفاهمات المتفق عليها بين القوى السياسية.

كما شدد المجلس على أهمية احترام التوازنات السياسية والعمل بروح الشراكة الوطنية والالتزام ببنود الاتفاق السياسي بما يسهم في إنجاح تشكيل الحكومة.

ومن المزمع أن يقدم رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي تقديم جزء من تشكيلته الوزارية يوم غد الاثنين، إلى مجلس النواب لنيل الثقة، وسط تفاهمات سياسية بشأن توزيع الحقائب بين القوى الرئيسية، فيما استمرت الخلافات على بعض الوزارات السيادية والأمنية، بينها النفط والدفاع، بالتزامن مع تأكيدات بوجود اتفاق سياسي لتمرير الحكومة الجديدة.