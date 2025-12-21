"المجلس السني" يفشل باختيار مرشح لرئاسة البرلمان

من اجتماع المجلس السياسي الوطني 21 كانون الأول 2025

شفق نيوز- بغداد

فشل "المجلس السياسي الوطني" الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، مساء اليوم الأحد، باختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، مؤكداً الالتزام بالتوقيتات الدستورية التي دعا إليها رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال عقد المجلس اجتماعاً في مقر رئيس تحالف حسم الوطني، ثابت العباسي، في العاصمة بغداد، بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس.

وبحسب بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز فقد ركز الاجتماع على "بحث الاستحقاقات الدستورية وأهمية حسمها، وفي هذا السياق، وبغية استكمال الحوارات والمناقشات داخل المجلس السياسي الوطني، قرر المجتمعون مواصلة النقاشات خلال اجتماع يعقد يوم الثلاثاء المقبل".

وأكد المجتمعون "التزامهم بالتوقيتات الدستورية لجلسة مجلس النواب، التي دعا إليها رئيس الجمهورية في 29 كانون الأول/ ديسمبر الجاري وحسم ملف اختيار رئيس المجلس ونائبيه".

وأمس السبت، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، المقررة في 29 كانون الأول 2025، يجب أن تُحسم فيها تسمية رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز دستورياً أو قانونياً تأجيلها أو تمديدها.

ويشهد المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، حراكاً سياسياً متسارعاً للإعلان عن تسمية مرشح رئاسة مجلس النواب، عبر اجتماعات وُصفت بالإيجابية ناقشت ملفات رئاسة البرلمان وحقوق المكون السني.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تحركات الإطار التنسيقي الشيعي، الذي أكد التزامه بالمدد الدستورية وحسم تسمية رئيس الوزراء خلال أسبوعين.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، صادقت في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

وحدد الدستور العراقي مهلاً واضحة لتشكيل المؤسسات بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، بدءاً بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.